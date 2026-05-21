Uil, PierPaolo Bombardieri a Cagliari: «Morti sul lavoro tragedia del nostro paese»

Le morti sul lavoro sono «una tragedia del nostro paese: qui è una guerra civile». Così PierPaolo Bombardiere al vertice dell'elezione della segreteria generale Uil Sardegna.

«Ogni anno ci sono più di 1000 morti per incidenti sul lavoro». Una battaglia che la Uil porta avanti. «Aumentando il numero delle ispezioni e degli ispettori siamo riusciti ad ottenere interventi per le famiglie che subiscono queste tragedie». Ma questo ancora non basta: «noi continuiamo a dire zero morti sul lavoro. Bisogna fare di più: che noi aumentiamo le nostre richieste, e convincere tutti ad intervenire attraverso la prevenzione. Il governo deve mettere più soldi ed è necessario che le regioni intervengano di più».

Umberto Zedda