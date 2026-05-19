Riaperta al traffico la Statale 195 Bis “Nuova Sulcitana”.

Sono stati completati gli interventi di pavimentazione drenante nella zona dello svincolo di Capoterra, che avevano comportato la chiusura al traffico in direzione Pula tra gli svincoli di Capoterra e Su Loi.

Lo comunica Anas, riferendo della riapertura della carreggiata in direzione Pula.

Per una settimana, da lunedì scorso, è stato interdetto al traffico quel tratto di strada, con veicoli deviati lungo la vecchia 195.

Gli interventi, effettuati nell’ambito del completamento del nuovo tratto, hanno riguardato anche la porzione dell’area di svincolo di prossima apertura in direzione Cagliari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata