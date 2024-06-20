Pula, è allarme cervi sulle strade: «Servono interventi immediati»

Dopo la tragedia nella quale ha perso la vita un turista milanese, nello schianto tra lo scooter sul quale viaggiava e un cervo a Is Molas, il sindaco di Pula Walter Cabasino lancia l'allarme, insieme ai primi cittadini di Villa San Pietro e Sarroch: «Il giorno dopo la tragedia, ho chiesto un incontro urgente al Prefetto di Cagliari e all’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi, bisogna fare in fretta: ormai gli animali sono arrivati sino al paese, attraversando la statale 195, in cerca di acqua e cibo».

Anche il presidente del Parco di Gutturu Mannu, Giacomo Porcu è preoccupato: «Tanti gli incidenti negli ultimi anni, non solo sulla statale 195, ma anche nelle altre arterie che attraversano i comuni che fanno parte del parco, servono interventi immediati, per questa emergenza».

Virginia Devoto