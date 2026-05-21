Cronaca Sardegna

Cagliari, tutto pronto per l’America’s Cup: nel pomeriggio l’inaugurazione

21 maggio 2026 alle 13:50

Ultimi preparativi a Cagliari per l’avvio della regata preliminare della trentottesima edizione dell’America’s Cup, in programma al Golfo degli Angeli fino a domenica. Stamattina è stato aperto il Race Village al porto, con tanti appassionati che hanno immediatamente affollato l’area che avrà accesso libero e gratuito per tutti i giorni di gara. Alle 15, le prove in acqua per i team che domani inizieranno a competere, mentre alle 17 al Bastione ci sarà la cerimonia inaugurale (presente, fra gli altri, il ministro dello Sport Andrea Abodi) seguita alle 19 dal taglio del nastro al porto.

Riccardo Spignesi