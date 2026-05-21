Cagliari, tutto pronto per l’America’s Cup: nel pomeriggio l’inaugurazione

Ultimi preparativi a Cagliari per l’avvio della regata preliminare della trentottesima edizione dell’America’s Cup, in programma al Golfo degli Angeli fino a domenica. Stamattina è stato aperto il Race Village al porto, con tanti appassionati che hanno immediatamente affollato l’area che avrà accesso libero e gratuito per tutti i giorni di gara. Alle 15, le prove in acqua per i team che domani inizieranno a competere, mentre alle 17 al Bastione ci sarà la cerimonia inaugurale (presente, fra gli altri, il ministro dello Sport Andrea Abodi) seguita alle 19 dal taglio del nastro al porto.