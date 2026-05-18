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Cannes, red carpet glamour, da Cate Blanchett a Bella Hadid
18 maggio 2026 alle 10:45
Roma, 18 mag. (askanews) - Parata di stelle sul red carpet di Cannes per la prima di "Garance", il nuovo film della regista francese Jeanne Herry. Sul tappeto rosso hanno sfilato tra gli altri Cate Blanchett, il regista Ron Howard, Daniel Auteuil, Colman Domingo, Carla Bruni e Adriana Lima, Julianne Moore, Bella Hadid, tra le più fotografate, ed Emmanuelle Beart.Nel film, presentato in Concorso, Adele Exarchopoulos interpreta una giovane attrice alcolizzata.