«La priorità numero uno del governo è mantenere il Regno Unito al sicuro. Per rafforzare la sicurezza dei nostri confini e migliorare i viaggi, abbiamo lanciato un sistema di autorizzazione elettronica al viaggio (Eta): un Eta è un permesso digitale per viaggiare nel Regno Unito». Così il sito del governo britannico. «Lo schema Eta sarà introdotto in tutto il mondo per i visitatori del Regno Unito che attualmente non necessitano di un visto per soggiorni brevi, compresi i cittadini europei».

Anche gli italiani, dal 2 aprile 2025, dovranno avere il documento digitale per entrare a Londra e nel resto del Paese, e la misura riguarda tutti coloro - compresi bambini e neonati – che attualmente non hanno bisogno di un visto per soggiorni di breve durata o non hanno uno status di immigrazione nel Regno Unito prima del viaggio.

Il visto elettronico costa 10 sterline, consente di effettuare più viaggi e ha una validità di due anni per soggiorni fino a sei mesi o fino alla data di scadenza del passaporto del titolare. La raccomandazione è quella di presentare domanda per l’Eta almeno tre giorni prima della partenza per la Gran Bretagna.

Il sistema è già in vigore per i cittadini di Qatar, Bahrein, Kuwait, Oman, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Giordania.

Per i Paesi Ue/Spazio economico europeo l’apertura della piattaforma e la registrazione delle domande parte dal 5 marzo 2025. Per il resto del mondo l’apertura della piattaforma e la registrazione delle domande scatterà il 27 novembre 2024. E l’Eta sarà obbligatoria per i viaggi nel Regno Unito dall’8 gennaio 2025.

«È incoraggiante vedere che il sistema Eta è stato implementato senza difficoltà nei Paesi del Golfo – dice a “lagenziadiviaggimag.it” la ceo di VisitBritain Patricia Yates – Il processo digitale è rapido e facile da completare. Stiamo lavorando a stretto contatto con l’Home office, per garantire che l’introduzione internazionale dell’Eta sia ben comunicata, e con i nostri partner internazionali per assicurare che i visitatori abbiano la chiarezza necessaria per pianificare e prenotare i loro viaggi».

VisitBritain prevede che i visitatori internazionali nel Regno Unito nel 2024 saranno 38,7 milioni, +2% rispetto al 2023, e spenderanno 32,5 miliardi di sterline, +5% in confronto all’anno passato.

