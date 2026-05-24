Milan-Cagliari completa la Serie A 2025-2026 assieme ad altre quattro partite, e per i rossoblù non ha un valore di classifica ma solo di prestigio. La salvezza è stata conquistata domenica scorsa, battendo 3-2 il Torino, per Fabio Pisacane e i suoi l’obiettivo è chiudere al meglio il campionato e trovare un successo che in casa dei rossoneri manca da un’altra ultima giornata, datata addirittura 1 giugno 1997. Ma dall’altra parte di sarà il grande ex Massimiliano Allegri, alla caccia dei punti che servono per qualificarsi in Champions League (l’obiettivo minimo del club).

Contro il Milan sarà l’ultima volta con la maglia del Cagliari per Marco Palestra, che finisce il prestito e torna all’Atalanta. Il laterale appena nominato miglior difensore della Serie A giocherà ovviamente largo a destra, con Adam Obert a sinistra in un probabile 3-5-2. Davanti, Sebastiano Esposito e Gennaro Borrelli sono favoriti su Paul Mendy e Yael Trepy perché questi ultimi ieri hanno partecipato – da assoluti protagonisti – alla vittoria per 0-3 della Primavera che si è salvata nel playout in casa del Napoli. Tornano fra i convocati Mattia Felici, a quasi sei mesi dall’infortunio, e Luca Mazzitelli che andranno in panchina assieme ad Andrea Belotti, mentre il rientrante dalla squalifica Zé Pedro sarà nei tre di difesa.

Queste le probabili formazioni di Milan-Cagliari: arbitra Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, calcio d’inizio alle ore 20.45. Per seguire la partita live su unionesarda.it e radiocronaca in diretta su Radiolina.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Y. Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Borrelli, S. Esposito. Allenatore: Pisacane.

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