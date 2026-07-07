«Benvenuto amore della nostra vita». Così, sui social, Martina Barella e Alessandro Vinciguerra annunciano la nascita di Gabriele, il figlio della coppia nato stamattina alle 9.09 all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Martina Barella lavora come make up artist ed è la sorella di Nicolò, centrocampista dell’Inter e della Nazionale, mentre Alessandro Vinciguerra da pochi giorni è un ex del Cagliari, visto che il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno. L’attaccante, originario di Napoli ma ormai sardo d’adozione, proprio la scorsa settimana aveva salutato i tifosi rossoblù al termine della sua esperienza con la società del presidente Giulini, con cui ha vinto la Coppa Italia Primavera (con Fabio Pisacane allenatore) nella finale contro il Milan sbloccata proprio da un suo gol.

«Oggi è nata la nostra famiglia. Grazie per essere il compagno che ho sempre desiderato», ha scritto Martina Barella nel post assieme a una foto che la ritrae con il piccolo e il neo papà.

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