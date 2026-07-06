Due nazioni confinanti e storicamente rivali, due tra i centrocampo migliori del torneo, ma soprattutto la sfida tra due stelle che rappresentano due generazioni diverse: il 41enne Cristiano Ronaldo e l'ancora per poco 18enne Lamine Yamal.

Questo e altro nella sfida fra Portogallo e Spagna, che si è conclusa con la vittoria della Roja per 1-0 con gol di Merino al 90’.

Gli uomini di de la Fuente proseguono a reti inviolate il loro cammino nel mondiale.

Nella notte De Bruyne e Lukaku proveranno lo sgambetto agli Stati Uniti dopo il caso Balogun.

(Unioneonline)

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