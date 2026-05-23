La Primavera è salva. All’ultima opportunità disponibile. Nel modo più bello. In trasferta a Napoli, l’Under 20 rossoblù vince 0-3 e la prossima stagione sarà ancora nel massimo campionato giovanile. D’altronde quando dopo neanche 5’ sei già avanti, tutto diventa più semplice: Trepy sgasa contro tre avversari e scava sul portiere azzurro.

La deviazione disperata del difensore Eletto, serve solo ad aggiungere qualche dubbio sulle statistiche del tabellino. Ma il gol è tutto del francese, sempre più sardo. Tra una rete e l’altra, il Cagliari ha il primo vero brivido perché il Napoli scheggia la traversa con la testata di Raggioli.

Pochi minuti dopo, Gallego e il suo gruppo possono iniziare a liberarsi dell’ansia: Mendy, da oltre 30 metri, disegna un arcobaleno perfetto per scavalcare Ferrante. E mandare in tilt il Napoli di Mister Rocco, che al 21’ ne cambia già due. Ma non riesce a invertire la tendenza, perché resta senza il gol: nel primo tempo a causa dell’inefficacia della sua produzione offensiva, e nel secondo per “colpa” di Atanas Kehayov. Il portiere del Cagliari mette le mani anche su questo spareggio dopo un’annata in cui si è dimostrato specialista nei calci di rigore. I due legni colpiti, portano il Napoli a sbilanciarsi ancora di più. E al 84’ il Cagliari ne approfitta: la transizione viene affidata a Mendy. Nell’ultimo pomeriggio della sua straordinaria stagione d’esordio in Primavera 1, il senegalese si prende anche un calcio di rigore. E il classe 2008 Luca Costa è glaciale e fa 0-3: non poteva scegliere giornata migliore per sbloccarsi. In un campionato che, adesso è certo, sarà anche il prossimo anno del suo Cagliari. A Napoli, questa volta, lo spareggio sorride ai quattro mori.

NAPOLI (3-5-2): Ferrante, Eletto (1’ st Olivieri), Gambardella, De Luca (21’ pt Garofalo), Caucci (30’ st Gorica), De Chiara, Prisco (18’ st Lo Scalzo), Borriello, Smeraldi, Pereyra, Raggioli (21’ pt Baridò).

In panchina Pugliese, Spinelli, Cimmaruta, Nardozi, Torre, Genovese.

Allenatore Rocco

CAGLIARI (3-5-2): Kehayov, Cogoni, Franke, Marini, Raterink, Malfitano (29’ st Nunn), Russo (44’ st Pibiri), Tronci, Marini, Trepy (21’ st Costa), Mendy (44’ st Sugamele). In panchina Auseklis, Lo Verde, Doppio, Hamdaoua, Prettenhoffer, Cardu, Goryanov.

Allenatore Gallego

Arbitro: Tropiano di Bari

Reti: nel pt 5’ Trepy, 16’ Mendy; nel st 41’ Costa.

Note: Ammoniti De Chiara nel Napoli, Cogoni e Malfitano nel Cagliari; recupero: 2’ e 6’

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