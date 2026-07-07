Usa fuori dai Mondiali. I padroni di casa sono stati battuti dal Belgio di Rudy Garcia per 4-1 nella sfida del Seattle Stadium valida per il passaggio ai quarti di finale del torneo.

Le reti: al 9' e al 33' doppietta di De Ketelaere, al 57' Hans Vanaken e al 93' il poker di Romelo Lukaku. Il gol della vana speranza degli americani al 31' con Malik Tillman.

Il ko statunitense arriva dopo le polemiche per l’ingerenza di Donald Trump nel caso dell’attaccante Balogun a cui è stata sospesa la squalifica e che è regolarmente sceso in campo (senza incidere). Il presidente americano ha confermato di aver chiamato il numero uno della Fifa Infantino: «Sì, l'ho fatto. Non era fallo, l'arbitro che l'ha espulso durante la partita con la Bosnia era un po' sospetto e ho chiesto una revisione». «Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della Fifa sono indipendenti», si è difeso Infantino.

Un caso che ha però innescato l’ira della Uefa, secondo cui «la Fifa ha oltrepassato una linea rossa, minando la credibilità del Mondiale».

(Unioneonline)

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