Sono 31 i convocati per il pre raduno del Cagliari, che prenderà il via domani al Crai Sport Center di Assemini. Il nome principale, viste le questioni di mercato, è quello di Gianluca Gaetano: la cessione all’Atalanta è ai dettagli, ma per il momento è ancora a tutti gli effetti un giocatore rossoblù. Non c’è invece Zito Luvumbo, a sua volta oggetto di voci di cessione, mentre i volti nuovi sono i centrocampisti Demi Akarakiri e Alessandro Romano.

La squadra di Fabio Pisacane rimarrà nel suo centro sportivo per questa e la prossima settimana, con i test fisici (giovedì e venerdì) e i primi allenamenti (da domenica). Poi il Cagliari si sposterà a Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio, in programma da mercoledì 22 luglio a sabato 1 agosto. Tra i convocati mancano anche Riyad Idrissi, reduce dal grave infortunio al ginocchio, e Yerry Mina tuttora impegnato con la Colombia ai Mondiali.

Questa la lista completa dei giocatori del Cagliari attesi domani.

Portieri: Elia Caprile, Atanas Kehayov, Boris Radunović, Alen Sherri;

Difensori: Francesco Gallea, Nicola Grandu, Adam Obert, Nicola Pintus, Othniël Raterink, Juan Rodríguez, Davide Veroli, Mateusz Wieteska, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Demi Akarakiri, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Gianluca Gaetano, Joseph Liteta, Matteo Prati, Alessandro Romano, Ivan Sulev;

Attaccanti: Agustín Albarracín, Gennaro Borrelli, Sebastiano Di Paolo, Sebastiano Esposito, Mattia Felici, Paul Mendy, Kingstone Mutandwa, Yael Trepy.

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