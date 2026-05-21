Milan-Cagliari, Guida arbitro per l’ultima giornata di campionatoI rossoblù ritrovano il direttore di gara della partita della promozione nel 2023 a Bari
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Marco Guida della sezione Aia di Torre Annunziata completerà – a livello arbitrale – il campionato del Cagliari, domenica alle 20.45 in casa del Milan. Questa la designazione completa per l’ultima giornata di Serie A, che prenderà il via domani col primo anticipo Fiorentina-Atalanta. Con Guida gli assistenti Fabiano Preti (sezione di Mantova) e Filippo Bercigli (Firenze), quarto ufficiale Giovanni Ayroldi (Molfetta). Dalla sala Var di Lissone l’arbitro Rosario Abisso (Palermo) e l’assistente Daniele Chiffi (Padova).
Chiffi torna in Serie A a più di un mese dalla precedente partita, ma la sua ultima gara diretta è la finale di Coppa Italia Lazio-Inter di otto giorni fa. In stagione, è stato già arbitro del Cagliari il 24 gennaio nella vittoria per 1-2 contro la Fiorentina. Coi rossoblù 17 precedenti, con 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte: il ricordo più celebre è la finale play-off a Bari, 11 giugno 2013, valsa la promozione col gol di Leonardo Pavoletti al 94’.
Queste tutti gli arbitri dell’ultima giornata di Serie A: debuttano Mario Perri, Niccolò Turrini e Andrea Zanotti.
Fiorentina-Atalanta venerdì 22 maggio ore 20.45 – Mario Perri
Bologna-Inter sabato 23 maggio ore 18 – Kevin Bonacina
Lazio-Pisa sabato 23 maggio ore 20.45 – Maria Sole Ferrieri Caputi
Parma-Sassuolo domenica 24 maggio ore 15 – Niccolò Turrini
Napoli-Udinese domenica 24 maggio ore 18 – Andrea Zanotti
Cremonese-Como domenica 24 maggio ore 20.45 – Fabio Maresca
Lecce-Genoa domenica 24 maggio ore 20.45 – Daniele Doveri
Milan-Cagliari domenica 24 maggio ore 20.45 – Marco Guida
Torino-Juventus domenica 24 maggio ore 20.45 – Luca Zufferli
Verona-Roma domenica 24 maggio ore 20.45 – Simone Sozza