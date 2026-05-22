Ultima giornata di Serie A, che vedrà in contemporanea le gare per le coppe europee e la salvezza. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 22 maggio:

Fiorentina-Atalanta 1-1 (39’ Piccoli, 82' Comuzzo su autogol)

Sabato 23 maggio:

Bologna-Inter ore 18

Lazio-Pisa ore 20.45

Domenica 24 maggio:

Parma-Sassuolo ore 15

Napoli-Udinese ore 18

Cremonese-Como ore 20.45

Lecce-Genoa ore 20.45

Milan-Cagliari ore 20.45

Torino-Juventus ore 20.45

Verona-Roma ore 20.45

Classifica Serie A

Inter 86

Napoli 73

Milan 70

Roma 70

Como 68

Juventus 68

Atalanta 59

Bologna 55

Lazio 51

Udinese 50

Sassuolo 49

Torino 44

Parma 42

Fiorentina 42

Genoa 41

Cagliari 40

Lecce 35

Cremonese 34

Verona 21

Pisa 18

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