Serie A, l’ultima giornata: pari Fiorentina-Atalanta, autogol di ComuzzoIl calendario completo con risultati, marcatori e classifica
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Ultima giornata di Serie A, che vedrà in contemporanea le gare per le coppe europee e la salvezza. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 22 maggio:
Fiorentina-Atalanta 1-1 (39’ Piccoli, 82' Comuzzo su autogol)
Sabato 23 maggio:
Bologna-Inter ore 18
Lazio-Pisa ore 20.45
Domenica 24 maggio:
Parma-Sassuolo ore 15
Napoli-Udinese ore 18
Cremonese-Como ore 20.45
Lecce-Genoa ore 20.45
Milan-Cagliari ore 20.45
Torino-Juventus ore 20.45
Verona-Roma ore 20.45
Classifica Serie A
Inter 86
Napoli 73
Milan 70
Roma 70
Como 68
Juventus 68
Atalanta 59
Bologna 55
Lazio 51
Udinese 50
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42
Fiorentina 42
Genoa 41
Cagliari 40
Lecce 35
Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18