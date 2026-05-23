«Futuro? Il futuro è domani. È la partita della stagione. La più importante. La vittoria deve essere un ringraziamento anche ai tifosi. Saranno 100 minuti non facili, ci saranno tante pressioni ma noi dovremo avere serenità»: lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ultimo match della stagione e decisivo per la qualificazione in Champions League.

«Il ritmo in casa del 2026 è tragico. Nelle ultime tre partite - ammette Allegri - abbiamo fatto un punto ma domani è l'ultima partita della stagione, abbiamo l'obiettivo un po' più vicino e dobbiamo cercare di prenderlo. Affrontiamo il Cagliari con grande rispetto. Pisacane ha fatto un ottimo lavoro, hanno fatto una bella stagione e sono contento perché a Cagliari sono molto legato. Ma domani dobbiamo fare risultati».

«Domani noi corriamo solo un pericolo: atteggiamento e un po' di superficialità. A Genova è stato molto difficile giocare, domani non dobbiamo mettere meno attenzione di domenica scorsa. Dobbiamo fare le stesse cose. Tutti parlano, noi dobbiamo essere concentrati e trasformare le critiche in stimolo».

(Unioneonline)

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