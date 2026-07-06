Sono circa 1300 le tessere confermate nel primo giorno di prelazione per i tifosi del Cagliari, con la campagna abbonamenti che si è aperta dalle 10 di stamattina. Fino a domenica 19 sarà attiva la prima fase, nella quale i sostenitori rossoblù (13.576 quelli che hanno sottoscritto nella scorsa stagione) potranno rinnovare il proprio posto a un prezzo dedicato.

Dalle 16 di lunedì 20 a martedì 21 sarà sempre attiva una finestra per i rinnovi, ma con la possibilità di cambio settore e/o posto. La terza è dalle 10 di mercoledì 22 a giovedì 23, con la vendita esclusiva riservata ai possessori della membership ufficiale del Cagliari, Islanders. A seguire, dalle 10 di venerdì 24 alle 23.59 di venerdì 31 luglio, la vendita libera.

Fra le novità degli abbonamenti del Cagliari, dalla stagione 2026-2027 il cambio nominativo sarà consentito per 10 gare sulle 19 di Serie A, con esclusione delle partite contro Inter, Juventus e Milan. La prima fase, ossia la prelazione, è esclusivamente online fino al 12 luglio, dal 13 al 19 anche nei punti vendita TicketOne autorizzati.

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