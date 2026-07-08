Gianluca Gaetano dal Cagliari all’Atalanta per il primo colpo in entrata del calciomercato dei nerazzurri. Il centrocampista del Cagliari, classe 2000, approda a Bergamo, richiesto come nuovo regista da 4-3-3 dal nuovo allenatore Maurizio Sarri, per 12 milioni di base fissa più bonus a raggiungere i 15 totali.

Entro dopodomani l'ufficialità, una volta completate le visite mediche. I nerazzurri sono in fase di test fisico-atletici a Zingonia dove si terrà il ritiro precampionato da lunedì prossimo.

(Unioneonline)

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