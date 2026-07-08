Belotti e il Cagliari, atto secondo: visite mediche e nuovo contrattoL’attaccante resta in rossoblù, dopo la scorsa stagione contrassegnata dal lungo infortunio
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Andrea Belotti resta al Cagliari. L’attaccante ha trovato un accordo con la società rossoblù per estendere la sua permanenza in Sardegna, dopo la scorsa stagione contrassegnata dal grave infortunio al ginocchio di fine settembre. Potrà prendere parte alla prima fase del precampionato, che scatta oggi al Crai Sport Center di Assemini.
All’appuntamento con il raduno, però, il Gallo prenderà parte solo successivamente: nel primo pomeriggio di oggi, Belotti si è presentato a Villa Stuart a Roma per le visite mediche. A seguire arriverà la firma sul contratto e il ritorno a disposizione di Fabio Pisacane per il precampionato.
Belotti resta così a tutti goi effetti un giocatore del Cagliari, con cui ha realizzato una doppietta al Lecce a inizio della scorsa stagione prima del lungo stop.