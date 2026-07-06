calcio
06 luglio 2026 alle 20:53aggiornato il 06 luglio 2026 alle 20:58
Cagliari, asta con Sassuolo e Torino per Tommaso BarbieriL’esterno dei grigiorossi, classe 2002, sul taccuino dei rossoblù
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Asta tra Cagliari, Sassuolo e Torino per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Tommaso Barbieri.
Secondo quanto riferito dall’Ansa e da altre fonti di calciomercato, il terzino classe 2002 – 66 presenze e tre gol con i grigiorossi – interessa non solo i rossoblù, ma anche emiliani e granata.
Barbieri vanta anche tre presenze con la Juventus e 31 con il Pisa, oltre a diverse convocazioni nelle Nazionali under 17, 18 e 20.
(Unioneonline)
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