L'Argentina si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali battendo in rimonta l'Egitto per 3-2.

Ad Atlanta, gli egiziani sono andati sul 2-0 con le reti di Ibrahim e Ziko ma nel finale di gara Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e in pieno recupero Fernandez ha realizzato il gol della vittoria.

(Unioneonline)

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