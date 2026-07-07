I risultati
07 luglio 2026 alle 20:14aggiornato il 07 luglio 2026 alle 20:16
Mondiali: 3-2 in rimonta all'Egitto, l'Argentina è ai quartiI sudamericani recuperano dallo 0-2 con i gol di Romero e Messi, poi Fernandez regala la vittoria in pieno recupero
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L'Argentina si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali battendo in rimonta l'Egitto per 3-2.
Ad Atlanta, gli egiziani sono andati sul 2-0 con le reti di Ibrahim e Ziko ma nel finale di gara Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e in pieno recupero Fernandez ha realizzato il gol della vittoria.
(Unioneonline)
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