Daniele Orsato è il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B.

A renderlo noto, durante la conferenza stampa dell'Aia nella sede della Figc a Roma, è stato Francesco Massini, vicepresidente vicario dell'Aia.

Orsato, nell'ultimo anno responsabile della Can di Serie C, prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri, e ricoperto ad interim da Dino Tommasi.

Ad affiancare Orsato, nominato dal Comitato Nazionale dell'Aia su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina, c'è anche la commissione di cui fanno parte Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Nominati, infine, Nicola Giovanni Ayroldi al vertice della Commissione arbitri della Serie C, mentre Paolo Dondarini sarà il nuovo designatore della Serie D al posto di Stefano Braschi.

(Unioneonline)

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