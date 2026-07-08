Dopo il jolly di centrocampo Nicholas Pennington, ecco un altro giocatore cresciuto nel settore giovanile del Cagliari: il portiere Domiziano Tirelli. Classe 2006, 189cm di altezza, Tirelli ha disputato la scorsa stagione con il Budoni in Serie D, accumulando 35 presenze.

Domiziano Tirelli ha anche indossato le maglie di Atletico Uri, Catania, Siena e Livorno. Ha firmato un contratto triennale: "Arrivo con l'ambizione di crescere ed imparare tanto dai miei compagni, soprattutto da un grande portiere come Zaccagno. Questa per me è una tappa importante della carriera e lavorerò sodo per, un giorno, farmi trovare pronto".

Il reparto portieri conta dunque il confermatissimo Zaccagno, il nuovo acquisto Tirelli e forse Marano, che ha il contratto scaduto ma col quale sono in corso dei dialoghi. Non verrà invece confermato Petriccione.

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