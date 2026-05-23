Paul Mendy e Yael Trepy hanno trascinato il Cagliari Primavera e ora puntano a chiudere in bellezza con la prima squadra, in casa del Milan. I due attaccanti sono nei convocati per l’ultima giornata di Serie A, dopo aver permesso all’Under-20 di salvarsi questo pomeriggio a Cercola: un gol (sensazionale) e un assist per il primo, un gol (quello del vantaggio) e un rigore procurato per il secondo nello splendido 0-3 contro il Napoli, nel playout in gara secca. Avranno un doppio impegno in poco più di ventiquattro ore, ma in una situazione decisamente più tranquilla visto che la squadra di Fabio Pisacane è salva da domenica scorsa.

Dalla Primavera di oggi si aggregano per Milan-Cagliari anche Nicola Grandu e Othniël Raterink, mentre gli altri due chiamati dall’Under-20 (i centrocampisti Ivan Sulev, maglia numero 38, e Alessandro Russo, maglia numero 41) non erano impegnati nei playout. Rientrano tra i convocati Luca Mazzitelli e Mattia Felici, quest’ultimo alla prima chiamata nel 2026 visto che si era procurato una grave lesione al ginocchio a inizio dicembre in Coppa Italia contro il Napoli. Non c’è invece Semih Kılıçsoy, rientrato in anticipo in Turchia ufficialmente per motivi familiari (ma la sensazione, anche stando alle parole di Pisacane, è che non abbia convinto). Fuori anche Michael Folorunsho, un altro che ha finito la stagione anzitempo (e su cui bisognerà capire per il riscatto).

Questi i 26 convocati di Pisacane per Milan-Cagliari, in programma domani alle ore 20.45 al Meazza.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri;

Difensori: Alberto Dossena, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Othniël Raterink, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Gianluca Gaetano, Nicola Grandu, Luca Mazzitelli, Alessandro Russo, Ibrahim Sulemana, Ivan Sulev;

Attaccanti: Agustín Albarracín, Andrea Belotti, Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Mattia Felici, Paul Mendy, Yael Trepy.

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