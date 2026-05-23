Radja Nainggolan vestirà di nuovo la maglia del Cagliari. Non per la prossima stagione, né tantomeno domani contro il Milan, ma nella squadra rossoblù di calcio a 7 che parteciperà al The Soccer Tournament, il torneo in programma negli Stati Uniti – a Cary, in North Carolina – dal 27 maggio all’1 giugno. Il Ninja è il colpo a sensazione per chiudere la rosa in partenza verso gli Usa, dove il Cagliari sarà presente per il terzo anno consecutivo.

Nainggolan completa un roster che vede tanti volti conosciuti del Cagliari. Tornano a vestire la maglia rossoblù Andrea Cossu, Marco Sau e Luca Ceppitelli, più Nicolò Cavuoti e Alessandro Vinciguerra che hanno appena concluso i prestiti rispettivamente al Bari in Serie B e al Monopoli in Serie C. Poi Nicola Grandu e Othniël Raterink, che si sono divisi tra prima squadra e Primavera, e sempre dall’Under-20 il portiere Vincenzo Sarno e il terzino ungherese Márton Prettenhoffer.

La rosa del Cagliari vede inoltre il portiere Alessio Buono, che ha recentemente giocato nella Kings League, Matteo Mancosu che il rossoblù da giocatore non l’ha mai vestito ma allena nelle giovanili dal 2023, il canadese Lucas Shaw già visto al The Soccer Tournament nella scorsa stagione e due giocatori che in Sardegna hanno avuto esperienze nel calcio a 5, il brasiliano Felipe Marques de Carvalho (per tutti Filó) e l’argentino Facundo Nicolás Setti. E con Nainggolan e compagni ci sarà anche Pully, la mascotte della società.

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