Un 3-5-2 per l’ultima formazione stagionale di Fabio Pisacane, quella per Milan-Cagliari. Il tecnico rossoblù – salvo da domenica scorsa – varia però rispetto al solito, perché sulla destra non c’è Marco Palestra: il laterale, alla sua ultima visto che torna per fine prestito all’Atalanta, parte dalla panchina. Al suo posto preferito Gabriele Zappa, con Adam Obert dalla parte opposta. In attacco giocheranno Gennaro Borrelli e Sebastiano Esposito, con Paul Mendy e Yael Trepy che si sono aggregati dopo aver salvato ieri la Primavera vincendo 0-3 nel play-out in gara secca a Napoli (entrambi in gol).

Non a disposizione, fra i tanti, Michael Folorunsho e Semih Kılıçsoy per i quali non solo è finita la stagione, ma probabilmente anche l’esperienza in rossoblù visto che il loro riscatto è in dubbio. Rientra per Milan-Cagliari invece Mattia Felici, che parte dalla panchina: si era infortunato il 3 dicembre a Napoli in Coppa Italia, una grave lesione al ginocchio. In difesa Zé Pedro, di rientro dalla squalifica, con Yerry Mina e Juan Rodríguez, a centrocampo Gianluca Gaetano play con interni Michel Adopo e Alessandro Deiola (capitano di serata, e lo diventerà fisso dalla prossima stagione senza più Leonardo Pavoletti in rosa. I rossoneri cercano i punti per la qualificazione in Champions League, obiettivo dichiarato del grande ex Massimiliano Allegri.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari: l’arbitro è Marco Guida della sezione Aia di Torre Annunziata. Su unionesarda.it sarà possibile seguire il live e tutti gli aggiornamenti dagli altri campi (cinque le partite in contemporanea, compresa quella del Meazza), su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini da San Siro.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Y. Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Giménez, Nkunku.

In panchina: Pittarella, Torriani, Estupiñán, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Füllkrug, Rafael Leão, Pulišić, Modrić, Athekame, Balentien, Odogu, Vladimirov, Sardo.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez; Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Borrelli, S. Esposito.

In panchina: Sherri, Ciocci, Palestra, Mazzitelli, Felici, Raterink, Belotti, Albarracín, Dossena, I. Sulemana, Mendy, Grandu, Trepy, Sulev, Russo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

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