Con il pre raduno al Crai Sport Center di Assemini inizia ufficialmente l’avventura del Cagliari edizione 2026-2027, sempre in Serie A e sempre nel segno di Fabio Pisacane.

Sono in tutto trentuno i giocatori convocati dal tecnico napoletano compreso il “gallo” Belotti che, fresco di rinnovo per un’altra stagione, raggiunge i compagni in extremis dopo aver svolto in mattinata le visite mediche a Villa Stuart. Molti erano già ad Asseminello da ieri, non solo gli ultimi arrivati Akarakiri e Romano. Tra i primi ad arrivare Felici, Esposito e Obert, via via tutti gli altri, quindi il capitano Deiola, che ha ricevuto la fascia in eredità da Pavoletti.

Non c’è, invece, Gaetano, che svolgerà, a sua volta, le visite mediche per l’Atalanta domani mattina. Il fantasista napoletano saluta, dunque, la Sardegna dopo due anni e mezzo.

Ha ottenuto un permesso per motivi personali Kingstone, atteso nell’Isola venerdì. Assente giustificato Mina, impegnato sino a ieri ai Mondiali con la Colombia. Raggiungerà la comitiva rossoblù più avanti, così come Idrissi, reduce dalla rottura del crociato. L’esterno di Sadali si è presentato comunque per salutare i compagni.

Subito dopo la cena, tutti a casa, eccetto chi ha scelto di alloggiare nella club house non avendo punti di riferimento in città in questo momento. Per domani e dopodomani sono in programma viste e test vari, si svolgeranno tra lo stesso centro sportivo e il poliambulatorio di via Jenner La Casa della Salute. Seguiranno due giorni riposo, sino a domenica sera quando inizierà, di fatto, il ritiro.

La mattina successiva comincerà poi il lavoro sul campo per una settimana. La preparazione entrerà poi nel vivo a Ponte di Legno, in Alta Val Camonica, dal 22 luglio sino al primo agosto.

© Riproduzione riservata