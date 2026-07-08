«Per noi il ritorno in città di un brand importante come Audi è una notizia stupenda. In questo lungo periodo se ne è sentita la mancanza e, anche se poi chi ha una determinata preferenza riesce ad acquistare l’auto anche altrove, avere di nuovo una concessionaria Audi in città è una novità davvero positiva, per Olbia e per la Gallura intera. Anche perché si tratta di un marchio prestigioso, che personalmente posso dire di apprezzare da sempre, anche perché la tecnologia, l’estetica e la sicurezza hanno un valore che noi tutti mettiamo alla base dell’acquisto delle nostre vetture». Così il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha “salutato” la nuova sede di Catte AG srl.

Come si legge in un comunicato stampa, «da oltre quarant’anni la Costa Smeralda e il Nord Sardegna rappresentano una delle destinazioni più prestigiose del panorama internazionale, punto d’incontro tra imprenditoria, turismo d’eccellenza, nautica, grandi eventi sportivi e lifestyle. Ed è proprio in questo contesto che Audi ha costruito, nel tempo, una presenza significativa, ha accompagnato l’evoluzione della mobilità premium ed è diventata parte integrante dell’immagine di un territorio conosciuto in tutto il mondo».

L’essenza di un marchio

«Ci sono luoghi che, più di altri, rappresentano naturalmente l’essenza di un marchio. La Gallura è senza dubbio uno di questi, grazie a strade panoramiche che sono state teatro di presentazioni internazionali, test drive dedicati alla stampa specializzata, eventi esclusivi e iniziative che hanno contribuito ad associare il marchio dei Quattro Anelli a un’idea di innovazione, eleganza, tecnologia e piacere di guida. Un rapporto consolidato negli anni, che oggi si rinnova con una forza ancor più prorompente».

A certificare il valore dell’operazione è lo stesso numero uno del marchio tedesco, Timm Barlet, amministratore delegato Audi Italia, a Olbia per l’apertura. «In una fase di profonda trasformazione del settore automotive, Audi continua a investire nella qualità della propria rete. La nuova apertura Catte a Olbia rafforza la presenza del Brand sul territorio e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e di diffusione dei valori di eccellenza e premiumness che contraddistinguono i Quattro Anelli. Audi guarda al futuro della mobilità con una strategia fondata sull’elettrificazione e sulla massima flessibilità tecnologica. Grazie a una gamma sempre più ampia, che spazia dai modelli full electric alle più evolute soluzioni ibride e tradizionali, siamo in grado di rispondere alle diverse esigenze dei clienti accompagnandoli nella transizione verso la mobilità di domani».

Un traguardo importante

L’apertura della nuova concessionaria rappresenta anche un traguardo significativo per Catte AG Srl, realtà imprenditoriale che raccoglie l’eredità e l’esperienza costruita negli anni dalla famiglia Catte nel settore automotive. «Con una storia fatta di competenza, affidabilità e continua evoluzione, il Gruppo Catte ha accompagnato generazioni di automobilisti sardi e non solo, investendo costantemente nella qualità del servizio, nella formazione del personale e nell’innovazione tecnologica. L’arrivo di Audi a Olbia», si legge ancora nel comunicato stampa, «rappresenta oggi uno degli investimenti più significativi degli ultimi anni per l’azienda: una struttura moderna, progettata secondo i più avanzati standard del brand, capace di offrire un’esperienza completamente nuova ai clienti, dalla consulenza commerciale all’assistenza post-vendita. Si tratta di un investimento rilevante, che produce effetti concreti anche sul territorio con nuove opportunità occupazionali, la valorizzazione di professionalità altamente qualificate e il contributo alla crescita economica della Gallura attraverso servizi, indotto e nuove prospettive di sviluppo».

«La nuova Audi Olbia – si evidenzia – la nasce per essere molto più di una concessionaria. È un luogo progettato per offrire un’esperienza premium completa, nella quale tecnologia, sostenibilità, design, consulenza personalizzata e qualità del servizio convivono in un ambiente contemporaneo, elegante e perfettamente coerente con la filosofia del marchio».

«Una grande soddisfazione»

Per Antonio Catte, amministratore delegato Catte AG Srl, «riportare Audi a Olbia è per noi motivo di grande soddisfazione e rappresenta uno dei traguardi più importanti della storia della nostra azienda. La Gallura è uno dei territori più dinamici della Sardegna, un punto di riferimento internazionale per il turismo, la nautica e l'imprenditoria, e meritava di tornare ad avere una presenza ufficiale del marchio Audi. Con questa nuova sede restituiamo ai clienti del Nord Sardegna un punto di riferimento moderno, all'altezza degli standard del brand, offrendo un servizio di eccellenza in tutte le fasi del rapporto con il cliente. Questo investimento nasce dalla convinzione che la Sardegna abbia enormi potenzialità di crescita e dalla volontà di contribuire concretamente al suo sviluppo, creando nuove opportunità occupazionali e valorizzando professionalità locali».

Madrina della serata di inaugurazione è stata la giornalista Roberta Floris, che ha moderato anche il talk istituzionale, affiancata dal presentatore e showman Demo Mura. Sul palco Timm Barlet, Antonio Catte, Settimo Nizzi, il presidente del Consorzio Costa Smeralda Renzo Persico, il presidente di Confindustria Sardegna Maurizio De Pascale e il direttore generale del Cipnes Gallura, Aldo Stefano Carta. «Le eccellenze dell’enogastronomia locale», si evidenzia ancora nella nota stampa, «hanno accompagnato gli ospiti in un percorso di sapori autentici, mentre la straordinaria esibizione dei Mamuthones di Mamoiada, patrimonio identitario della Sardegna, conosciuto in tutto il mondo, rappresenterà uno dei momenti più suggestivi della serata. Tradizione e innovazione, identità locale e visione internazionale dialogheranno in perfetta armonia, restituendo un’immagine autentica della Sardegna e rafforzeranno il messaggio che Audi vuole trasmettere attraverso questa inaugurazione».

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