Niente Zito Luvumbo, ci sono Adam Obert e Tommaso Augello sulla fascia sinistra. Questa la scelta di Davide Nicola per Fiorentina-Cagliari, la partita della quindicesima giornata di Serie A che prenderà il via alle ore 12.30. Sulla trequarti Nicolas Viola vince il ballottaggio con Gianluca Gaetano e sarà anche capitano, davanti ovviamente Roberto Piccoli. A centrocampo la preferenza è per la coppia Makoumbou-Marin, la stessa vista nove giorni fa nella vittoria per 1-0 contro il Verona. In porta c’è Alen Sherri, per la quarta partita consecutiva.

Nei rossoblù (oggi in maglia bianca) l’unico assente è Gianluca Lapadula. Nei viola – ovviamente – non è a disposizione Edoardo Bove, a sette giorni dal malore in campo contro l’Inter e dai momenti di forte paura sempre al Franchi. C’è una sorpresa anche nell’undici di Raffaele Palladino: non gioca Moise Kean, terzo miglior marcatore della Serie A con 9 gol, ma c’è l’ex Riccardo Sottil.

Arbitra Marco Piccinini della sezione di Forlì. Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari: sarà possibile seguire la partita live su unionesarda.it e su Radiolina con la radiocronaca integrale di Lele Casini in diretta dal Franchi, seguita dal post partita con tutti i commenti.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, L. Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltrán, Sottil; Kouamé.

In panchina: P. Terracciano, Martinelli, Biraghi, Mandragora, Guðmundsson, Kean, Moreno, Colpani, Richardson, Martínez Quarta, Kayode, Parisi.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Augello; Piccoli.

In panchina: Ciocci, Scuffet, Adopo, Deiola, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Azzi, Gaetano, Luvumbo, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

© Riproduzione riservata