Seconda vendita eccellente per il Cagliari in pochi giorni. Dopo Nadir Zortea al Bologna, è il momento di Roberto Piccoli alla Fiorentina. I due capocannonieri della scorsa stagione, capaci di fare 16 dei 40 gol messi a segno dai rossoblù in campionato.

Ieri il club di Commisso ha accelerato per il centravanti classe 2001. Ha abbandonato la strada del prestito oneroso e messo sul piatto la bellezza di 25 milioni, più del doppio rispetto ai 12 spesi due mesi fa da Giulini per il riscatto.

Una cifra che, se si dovessero raggiungere anche i bonus, potrebbe arrivare intorno ai 30 milioni rendendo quello di Piccoli l’acquisto più oneroso della storia del club davanti a quello di Nico Gonzalez, costato 27. E in ogni caso, anche senza bonus, si piazzerebbe al secondo posto.

Oggi la definizione degli ultimi dettagli con il giocatore, che firmerà un quinquennale sino al 2030. Poi le visite mediche. E domenica Piccoli sarà nuovamente alla Domus, da avversario. La concorrenza per lui sarà da brividi con Dzeko e Kean, ma l’investimento è di quelli importanti e Pioli crede in lui. Probabile, inoltre, che il suo acquisto sia il preludio alla cessione del centravanti della nazionale, vice capocannoniere della scorsa Serie A.

(Unioneonline)

