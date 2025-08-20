Nel giorno in cui si fa caldissima la trattativa per la vendita di Piccoli alla Fiorentina, il Cagliari ringrazia e saluta Zortea, ufficializzando sul suo sito e sui suoi profili social la cessione dell’esterno destro, che si è trasferito a titolo definitivo al Bologna. Sei gol e due assist nella scorsa stagione, Zortea è stato ceduto per 7,5 milioni ai felsinei.

La sua avventura in Sardegna è durata solo un anno.

«Arrivato in Sardegna nell’estate 2024, ha esordito in rossoblù il 15 settembre nella gara contro il Napoli, realizzando poi la sua prima rete nella vittoria in trasferta contro il Parma (2-3). Tra i protagonisti della conquista della salvezza della scorsa stagione, lascia il Cagliari dopo aver totalizzato 38 gare tra campionato e Coppa Italia con 6 reti e 2 assist», si legge nel comunicato del club.

«Professionalità, grande dedizione al lavoro, il Club ringrazia Nadir per il suo prezioso contributo dato alla causa rossoblù e gli augura tutto il meglio per il proseguimento della sua carriera».

