«Sarà un gran bel test per noi». L’allenatore del Cagliari Davide Nicola prova a sollevare l’asticella dopo il successo liberatorio sul Verona. E dalla sala stampa del “Crai Sport Center” di Assemini lancia la sfida alla Fiorentina.

«Troviamo una squadra forte, molto forte», la premessa. «Arriva da sette vittorie consecutive in campionato. È un giusto mix che funziona alla perfezione. Una squadra qualitativa con un’identità di gioco e individualità importanti». Detto questo: «Andiamo a Firenze con coraggio, portando il nostro gioco sapendo che dobbiamo ancora migliorare, soprattutto nella transizione. Dobbiamo difenderci da squadra vera. Ma non sovraccarichiamola troppo, viviamola come sfida».

Tutti disponibili per il match di domani al Franchi eccetto Lapadula, fa sapere Nicola che avrà, dunque, l’imbarazzo della scelta in ogni reparto per l’undici iniziale. «Sono proprio curioso di capire cosa faremo contro una squadra come la Fiorentina. Riuscire a impensierirla», tiene a precisare l’allenatore rossoblù, «significherebbe anche aumentare il livello di consapevolezza».

Applausi per Felici, decisivo contro il Verona: «Sta facendo il giusto percorso. Ha dimostrato che posso contare su di lui, che parta dall’inizio o che subentri». Sul portiere, invece, lascia intendere che ci sarà ancora Sherri tra i pali: «Io ho bisogno di vedere la qualità di chiunque. Sherri ha giocato tre partite, penso che con quattro-cinque si possa vedere qualcosa». Infine un pensiero su Bove: «Premesso che non ho competenze in materia, posso dire di aver tirato come tutti un sospiro di sollievo quando non era più in pericolo. Da questo momento in poi, smetterei di ridondare ciò che gli è accaduto. Non gli fa bene».

