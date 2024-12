Niente da fare per Gianluca Lapadula: l’attaccante non ha recuperato dalla contusione al fianco sinistro riportata contro il Verona otto giorni fa. L’italo-peruviano è l’unico assente nei 25 convocati di Davide Nicola per Fiorentina-Cagliari di domani, calcio d’inizio alle ore 12.30.

Lapadula proverà a recuperare per il prossimo turno, sabato 14 con l’Atalanta in casa. Questa la lista completa dei convocati per Fiorentina-Cagliari.

Portieri: Giuseppe Ciocci, Simone Scuffet, Alen Sherri;

Difensori: Tommaso Augello, Paulo Azzi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Mateusz Wieteska, Gabriele Zappa, Nadir Zortea;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola;

Attaccanti: Gianluca Lapadula, Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

