Cagliari-Fiorentina, arbitra l’internazionale Sozza. Per il cagliaritano Collu c’è Milan-CremoneseLe designazioni della prima giornata di campionato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Simone Sozza è l’arbitro designato per la partita tra Cagliari e Fiorentina, prima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 24 agosto alle 18.30 alla Domus.
Uno dei migliori fischietti d’Italia, l’arbitro internazionale della sezione di Seregno, classe 1987, ha diretto 61 partite nel massimo campionato. Cinque i precedenti in A col Cagliari, lo score per i rossoblù è di due pareggi e tre sconfitte (lo scorso anno il ko casalingo con l’Empoli a inizio stagione e il 2-2 sul campo del Genoa a novembre. Sozza ha arbitrato il Cagliari anche in B, in una sola occasione, in cui i rossoblù hanno vinto. A coadiuvarlo i guardalinee Fontemurato e Biffi, il quarto uomo Mucera, Di Paolo al Var e Guida Avar.
Queste le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di serie A 2025/2026, in programma da sabato 23 a lunedì 25 agosto.
Sabato 23 agosto
Genoa-Lecce (18.30) - Massa di Imperia
Sassuolo-Napoli (18.30) - Ayroldi di Molfetta
Milan-Cremonese (20.45) - Collu di Cagliari
Roma-Bologna (20.45) – Zufferli di Udine
Domenica 24 agosto
Cagliari-Fiorentina (18.30) – Sozza di Seregno
Como-Lazio (18.30) – Manganiello di Pinerolo
Atalanta-Pisa (20.45) - Arena di Torre del Greco
Juventus-Parma (20.45) – Marcenaro di Genova
Lunedì 25 agosto
Udinese-H. Verona (18.30) – Tremolada di Monza
Inter-Torino (20.45) - La Penna di Roma 1
(Unioneonline/L)