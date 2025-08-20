Simone Sozza è l’arbitro designato per la partita tra Cagliari e Fiorentina, prima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 24 agosto alle 18.30 alla Domus.

Uno dei migliori fischietti d’Italia, l’arbitro internazionale della sezione di Seregno, classe 1987, ha diretto 61 partite nel massimo campionato. Cinque i precedenti in A col Cagliari, lo score per i rossoblù è di due pareggi e tre sconfitte (lo scorso anno il ko casalingo con l’Empoli a inizio stagione e il 2-2 sul campo del Genoa a novembre. Sozza ha arbitrato il Cagliari anche in B, in una sola occasione, in cui i rossoblù hanno vinto. A coadiuvarlo i guardalinee Fontemurato e Biffi, il quarto uomo Mucera, Di Paolo al Var e Guida Avar.

Queste le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di serie A 2025/2026, in programma da sabato 23 a lunedì 25 agosto.

Sabato 23 agosto

Genoa-Lecce (18.30) - Massa di Imperia

Sassuolo-Napoli (18.30) - Ayroldi di Molfetta

Milan-Cremonese (20.45) - Collu di Cagliari

Roma-Bologna (20.45) – Zufferli di Udine

Domenica 24 agosto

Cagliari-Fiorentina (18.30) – Sozza di Seregno

Como-Lazio (18.30) – Manganiello di Pinerolo

Atalanta-Pisa (20.45) - Arena di Torre del Greco

Juventus-Parma (20.45) – Marcenaro di Genova

Lunedì 25 agosto

Udinese-H. Verona (18.30) – Tremolada di Monza

Inter-Torino (20.45) - La Penna di Roma 1

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata