Cagliari, per l’attacco Pisacane studia la coppia Luvumbo-EspositoBuone notizie dall’infermeria: Luperto si è allenato in gruppo e potrebbe giocare titolare contro la Fiorentina
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane prova a rivedere strategie e formazioni provate durante il precampionato dopo la partenza di Zortea per Bologna e l’addio imminente di Piccoli, destinato alla Fiorentina.
In attesa di possibili sostituti nel rush finale del mercato, il tecnico prepara l’esordio proprio contro la Viola con l’ipotesi di rilanciare Zappa sulla fascia destra al posto di Zortea e di schierare in attacco l'inedita coppia Esposito-Luvumbo.
Intanto, buone notizie per la difesa: Luperto si è infatti allenato per la prima volta con il gruppo per tutta la seduta e si candida per un posto da titolare in difesa accanto a Mina.
Solito allenamento personalizzato invece per Pavoletti: per il bomber di Livorno esordio rinviato.
Dei nuovi scontato l'utilizzo di Folorunsho e Idrissi. Dovrebbero partire invece dalla panchina invece Mazzitelli, Kilicsoy e Borrelli.
(Unioneonline)