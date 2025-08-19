Calciomercato
19 agosto 2025 alle 15:28aggiornato il 19 agosto 2025 alle 15:36
Zortea saluta Cagliari: l’esterno destro è un giocatore del BolognaChiusa oggi la cessione al club felsineo. Per lui nella passata stagione 6 gol e 2 assist in 37 partite giocate con la maglia rossoblù
Nadir Zortea è un giocatore del Bologna. Chiusa oggi la cessione al club felsineo dell’esterno destro classe '99 di proprietà del Cagliari.
Zortea ha chiuso la passata stagione con 6 gol e 2 assist in 37 partite giocate con la maglia del Cagliari tra campionato e Coppa Italia.
