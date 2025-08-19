Nadir Zortea è un giocatore del Bologna. Chiusa oggi la cessione al club felsineo dell’esterno destro classe '99 di proprietà del Cagliari.

Zortea ha chiuso la passata stagione con 6 gol e 2 assist in 37 partite giocate con la maglia del Cagliari tra campionato e Coppa Italia.

