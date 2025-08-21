L'Ue e gli Stati Uniti hanno concordato la dichiarazione congiunta sui dazi dopo l'accordo politico raggiunto dalla presidente Ursula von der Leyen e il Presidente Donald Trump dei 27 luglio. Lo ha annuncia la Commissione.

«La dichiarazione congiunta illustra in dettaglio il nuovo regime tariffario statunitense nei confronti dell'Ue, con un'aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'Ue, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname», si legge.

«Prevedibilità per le nostre aziende e per i nostri consumatori. Stabilità nella più grande partnership commerciale del mondo. E sicurezza per i posti di lavoro e la crescita economica in Europa nel lungo termine. Questo accordo commerciale tra Ue e Usa apporta benefici ai nostri cittadini e alle nostre aziende e rafforza le relazioni transatlantiche», le parole a commento della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Il nuovo regime tariffario statunitense nei confronti dell'Ue fissa, dunque, un tetto tariffario massimo globale del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'UE, compresi settori strategici quali le automobili, i prodotti farmaceutici, i semiconduttori e il legname. Esclusi, invece, dai dazi del 15%: le risorse naturali non disponibili (incluso il sughero), tutti gli aeromobili e le loro parti, i farmaci generici e i loro ingredienti e precursori chimici. «L'Ue e gli Stati Uniti collaboreranno per ampliare ulteriormente questo elenco in futuro», si legge in una nota della Commissione europea. Non ci saranno esenzioni, invece, per vini e alcolici, aspetto su cui puntavano molto i produttori italiani.

Da Bruxelles, inoltre, l’impegno a eliminare i dazi europei su tutti i beni industriali statunitensi migliorando anche, spiega la Commissione, «l'accesso al mercato per determinati prodotti ittici, frutta a guscio, prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca e trasformata, alimenti trasformati, cereali e semi, semi oleosi di soia, carne di maiale e di bisonte». E ancora l’impegno Ue ad acquistare per 750 miliardi di dollari (quasi 690 miliardi di euro) «Gnl, petrolio e prodotti nucleari» Usa entro il 2028. Si prevede poi l'impegno dell'Unione ad acquistare almeno 40 miliardi di dollari (quasi 37 miliardi di euro) di chip AI statunitensi per i propri data center. E, ancora, il documento prevede che le aziende europee investiranno 600 miliardi di dollari (552 miliardi di euro) in settori strategici negli Usa entro il 2028.

«L'Unione Europea - si legge poi nella dichiarazione – prevede di aumentare significativamente l'approvvigionamento di equipaggiamenti militari e di difesa dagli Stati Uniti, con il sostegno e l'agevolazione del governo statunitense. Questo impegno riflette una priorità strategica condivisa: approfondire la cooperazione industriale transatlantica in materia di difesa, rafforzare l'interoperabilità della Nato e garantire che gli alleati europei siano dotati delle tecnologie di difesa più avanzate e affidabili disponibili».

