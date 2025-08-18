serie a
18 agosto 2025 alle 14:50aggiornato il 18 agosto 2025 alle 14:51
Biglietti Cagliari-Fiorentina, divieto di vendita ai residenti nella provincia di FirenzeIl provvedimento è stato emesso dalla Prefettura del capoluogo sardo «per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico»
Cagliari-Fiorentina, vietata la vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Firenze.
Il provvedimento è stato emesso dalla Prefettura di Cagliari «per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive».
Il match, valido per la prima giornata del campionato di serie A, è in programma domenica 24 agosto alle 18.30.
(Unioneonline)
