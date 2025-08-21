Dopo due giorni di cessioni eccellenti, il Cagliari presenta uno degli acquisti più importanti del suo calciomercato, il centrocampista Michael Folorunsho, arrivato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto.

«Ho scelto il Cagliari perché la società mi ha convinto con la voglia di fare un percorso insieme. Mi piacciono le sfide e poi mi piace il mare».

Un anno fa era reduce dagli Europei con la Nazionale, ora riparte dalla Sardegna: «Nella vita e nel calcio si va velocemente in alto e, altrettanto velocemente, si dimentica che giocatore sei. Sono un ragazzo umile, non sento di essere sceso. Questa per me è un’opportunità per fare una nuova esperienza e per contribuire a toglierci, come squadra, delle soddisfazioni».

E a proposito di Nazionale: «Resta un mio obiettivo, farò il possibile per tornarci, ma penso solo al Cagliari e a salvarci».

Domenica alla Domus ritroverà la sua ultima squadra, la Fiorentina: «È stata una piccola parentesi. Ho lasciato alcuni amici, ma non sento nessuna ansia, sarà una partita come le altre».

