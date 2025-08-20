Oltre duemila tifosi hanno riempito la tribuna coperta del "Vanni Sanna" per la presentazione della stagione 2025/26. La Torres ha presentato tutte le componenti: dal settore giovanile (con ben 5 squadre che fanno i campionati nazionali) alla prima squadra.

Il patron Pierluigi Pinna ha spiegato: "Dopo i bei risultati e le tante emozioni ci siamo fermati e abbiamo deciso di ripartire di slancio con una formazione più giovane. L'obiettivo è divertirci e divertire".

La squadra sassarese nel pomeriggio ha disputato un'amichevole contro la Primavera 3 allenata da Marco Sanna: 4-1 il risultato con reti di Nunziatini, Bonin, Fois e Diakite.

Intanto da registrare la cessione in prestito dell'esterno Patricio Goglino che giocherà in serie D con il Caldiero Terme.

© Riproduzione riservata