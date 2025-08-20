La nuova Torres si presenta davanti a duemila tifosiFolla di supporter al “Vanni Sanna”. Mister Pazienza: «È una squadra che suderà la maglia»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Oltre duemila tifosi hanno riempito la tribuna coperta del "Vanni Sanna" per la presentazione della stagione 2025/26. La Torres ha presentato tutte le componenti: dal settore giovanile (con ben 5 squadre che fanno i campionati nazionali) alla prima squadra.
Il patron Pierluigi Pinna ha spiegato: "Dopo i bei risultati e le tante emozioni ci siamo fermati e abbiamo deciso di ripartire di slancio con una formazione più giovane. L'obiettivo è divertirci e divertire".
La squadra sassarese nel pomeriggio ha disputato un'amichevole contro la Primavera 3 allenata da Marco Sanna: 4-1 il risultato con reti di Nunziatini, Bonin, Fois e Diakite.
Intanto da registrare la cessione in prestito dell'esterno Patricio Goglino che giocherà in serie D con il Caldiero Terme.