Con quarantotto ore di “ritardo” rispetto al solito, di venerdì anziché di mercoledì come al solito, è uscita la designazione per Fiorentina-Cagliari di domenica (ore 12.30). Al Franchi l’arbitro sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì: un fischietto con cui i rossoblù non hanno grande feeling. L’esordio è avvenuto il 28 ottobre 2018 in una vittoria per 2-1 sul Chievo, che però è rimasta l’unico successo del Cagliari con lui su dieci incontri. Poi appena due pareggi, fra cui l’ultimo il 19 aprile scorso con la Juventus (2-2), e ben sette sconfitte (una in Coppa Italia, le altre in Serie A).

Gli assistenti di Piccinini saranno Ciro Carbone della sezione di Napoli e Giorgio Peretti della sezione di Verona, quarto ufficiale Antonio Rapuano (Rimini). Al Var per Fiorentina-Cagliari saranno presenti Marco Serra della sezione di Torino e assistente Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, quest’ultimo il direttore di gara venerdì scorso contro il Verona. Queste tutte le designazioni per la quindicesima giornata di Serie A, a cominciare dai due anticipi di oggi.

Inter-Parma venerdì 6 dicembre ore 18.30 - Rosario Abisso

Atalanta-Milan venerdì 6 dicembre ore 20.45 - Federico La Penna

Genoa-Torino sabato 7 dicembre ore 15 - Livio Marinelli

Juventus-Bologna sabato 7 dicembre ore 18 - Matteo Marchetti

Roma-Lecce sabato 7 dicembre ore 20.45 - Daniele Chiffi

Fiorentina-Cagliari domenica 8 dicembre ore 12.30 - Marco Piccinini

Verona-Empoli domenica 8 dicembre ore 15 - Marco Di Bello

Venezia-Como domenica 8 dicembre ore 18 - Daniele Doveri

Napoli-Lazio domenica 8 dicembre ore 20.45 - Andrea Colombo

Monza-Udinese lunedì 9 dicembre ore 20.45 - Gianluca Manganiello

