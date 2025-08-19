Insulti all’arbitro dopo Cagliari-Virtus Entella: squalifica per GiuliniL’episodio al termine della gara di Coppa Italia, nel tunnel che conduce agli spogliatoi
Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è stato squalificato sino al 27 agosto dal giudice sportivo.
Secondo la decisione, pubblicata oggi dalla Lega Serie A, Giulini, «al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, seguendo i commissari di gara che si dirigevano verso l'ingresso del loro spogliatoio, ha rivolto all'arbitro reiterate espressioni irriguardose».
L'episodio risale al 16 agosto all'Unipol Domus nel dopo gara di Coppa Italia tra il Cagliari e l'Entella. Nel finale della partita c’erano state proteste per un rigore non concesso.
(Unioneonline)