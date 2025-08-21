Una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Sassari è intervenuta nel centro dì Ittiri all'interno di un’abitazione per portare in salvo un gattino.

L'intervento ieri sera, 20 agosto, intorno alle 18, dove una mamma gatta, ha partorito i suoi cuccioli sopra un terrazzino e uno dei gattini è caduto sul pluviale di scolo, finendo su una curva al di sotto del pavimento. Grazie ai suoi miagolii, la padrona di casa ha allarmato la Sala Operativa, che ha inviato sul posto una squadra.

Al loro arrivo e grazie alla telecamera per ispezione, si è riusciti ad individuare l’animale e procedendo al suo salvataggio. Il gattino è stato consegnato sano e salvo alla sua proprietaria.

© Riproduzione riservata