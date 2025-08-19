L’entusiasmo dei tifosi rossoblù non conosce flessioni. Anche quest’anno il Cagliari Calcio registra un nuovo record di abbonamenti: 13.576 tessere sottoscritte per le gare casalinghe all’Unipol Domus.

Un dato che conferma la forte risposta del pubblico in vista della nuova stagione di Serie A, al via per il Cagliari domenica 24 agosto alle 18.30, proprio in casa, contro la Fiorentina.

Rispetto al passato, la distribuzione delle vendite ha interessato in misura maggiore i settori diversi dalla curva, con solo poche centinaia di biglietti rimasti disponibili in quel settore e una crescita consistente negli altri spazi dello stadio. La casa del Cagliari e pronta così ad accogliere un pubblico sempre caloroso e numeroso, pronto a sostenere la squadra fin dal debutto stagionale.

