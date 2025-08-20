Roberto Piccoli verso la Fiorentina: affare in dirittura d’arrivo, al Cagliari 25 milioni più bonusIl centravanti e capocannoniere dei rossoblù nella scorsa stagione vicinissimo ai viola
La Fiorentina è a un passo da Roberto Piccoli.
I viola, alla luce dell’imminente partenza di Beltran, non convocato nella prima stagionale (playoff di Conference League contro il Polissya), hanno accelerato per il centravanti rossoblù, capocannoniere del Cagliari nella scorsa stagione e già in gol quest’anno nel match di Coppa Italia contro l’Entella.
L’affare secondo l’esperto giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio è in dirittura d’arrivo: un acquisto a titolo definitivo in cui al club di Giulini andrebbero 25 milioni più bonus. Pochi giorni fa i rossoblù si sono privati di Zortea, un altro grande protagonista dello scorso campionato.
E domenica alla prima giornata c’è proprio Cagliari-Fiorentina.
(Unioneonline)