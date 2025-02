Un weekend perfetto per il Cagliari, che ha vinto 2-1 contro il Parma ieri e guadagnato punti su tutte le dirette concorrenti nella lotta per la salvezza. La ventiquattresima giornata di Serie A, che si completerà stasera col posticipo Inter-Fiorentina (ore 20.45), ha sorriso non poco ai colori rossoblù, sia per il proprio risultato sia per quelli altrui.

Dal decimo posto in classifica in giù, la squadra di Davide Nicola – salita a quota 24 in tredicesima posizione con un gran balzo – è l'unica che ha vinto: il Cagliari ha preso tre punti a tutte quelle sotto ossia Verona (23, sconfitto 0-5 dall'Atalanta), Como (22, sconfitto 1-2 dalla Juventus), Empoli (21, sconfitto 0-2 dal Milan), Parma (20), Venezia (16, sconfitto 0-1 dalla Roma) e Monza ultimo (13, goleada 5-1 con la Lazio ed esonero di Salvatore Bocchetti), più due a Udinese (30), Torino (28), Genoa (27) e Lecce (24) che hanno pareggiato. Di queste, le prime tre che hanno pareggiato si trovano più in alto in classifica, i salentini invece sono a pari punti.

Il resoconto spiega il valore del 2-1 di ieri, dove il nuovo acquisto Florinel Coman ha subito fatto la differenza con lo splendido e decisivo gol dopo appena 108’’ dal suo ingresso in campo, al debutto. Ora per il Cagliari c’è subito da voltare pagina, perché come ha detto lo stesso Nicola la vittoria di ieri dà solo un minimo di respiro. Sabato alle 15 la trasferta a Bergamo con l’Atalanta, prima di tre partite contro formazioni in alto in classifica: poi arriveranno Juventus in casa e Bologna fuori.

Questa mattina per il Cagliari primo allenamento della settimana con lavoro in due gruppi: i calciatori con più minutaggio contro il Parma hanno svolto delle esercitazioni di scarico in palestra. Per gli atri esercizi di attivazione e partita giocata a ranghi misti contro la Primavera di Fabio Pisacane, ieri a sua volta vittoriosa 1-0 sul Cesena. Domani, martedì 11, nuova seduta pomeridiana.

