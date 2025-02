Il Monza cerca una sempre più difficile rincorsa salvezza con il ritorno di Alessandro Nesta come allenatore. Con due brevi comunicati, la società brianzola ha annunciato l’esonero di Salvatore Bocchetti e il rientro dell’ex difensore, che era stato rimosso dall’incarico lo scorso 23 dicembre.

«AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale», scrive la società. «Comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!»

Per Nesta il secondo esordio da allenatore del Monza sarà domenica prossima, alle ore 15, nella partita in casa contro il Lecce. Una sorta di ultima spiaggia, come scontro salvezza: i biancorossi sono ultimi con 13 punti, a -8 dall’Empoli quartultimo e prima delle salve. Con Bocchetti in panchina sono arrivate sei sconfitte in sette partite, l’unica vittoria contro la Fiorentina il 13 gennaio (2-1). Ieri la pesante sconfitta con la Lazio, 5-1.

(Unioneonline/r.sp.)

