«Del Cagliari ho sempre apprezzato l’unione tra la tifoseria e la squadra. Mi ha sempre colpito questa situazione e quindi sono curioso di toccarla con mano».

Così, in un video su Instagram, Giacomo Murelli, vice di Fabio Pisacane, commentando la sua nuova avventura in rossoblù dal ritiro pre-campionato dei sardi in Val Camonica.

Il legame tra tifoseria e club per Murelli – emiliano, classe 1964, per anni vice di Stefano Pioli - è «un simbolo, perché il Cagliari rappresenta non solo una città ma rappresenta un popolo e un’intera regione». Per questo, quando il Cagliari scende in campo c’è «una responsabilità importante, molto importante».

