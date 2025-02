Florinel Coman segna al secondo pallone toccato ed è un gol – oltre che spettacolare – decisivo per il Cagliari: Parma battuto 2-1 nello scontro salvezza.

All’11’ Camara, servito in area sulla sinistra, salta secco Zappa e trova sul suo tiro il muro provvidenziale di Luperto. Il Cagliari si fa notare per la prima volta al 22’: Adopo si libera bene di un avversario a centrocampo, gran filtrante a sinistra per Felici che entra in area e calcia col mancino, Suzuki mette in angolo. Dalla bandierina cross sul secondo palo, Mina è solissimo e colpisce di testa a botta sicura con palo a Suzuki battuto.

Dall’altra parte ancora Camara a superare Zappa, tiro-cross molto insidioso ma non trova i compagni o la porta. Rischia invece tantissimo Suzuki al 26’, va in presa alta su cross di Augello e perde il pallone ma il rimpallo gli permette di recuperarlo. Bonny, entrato alla mezz’ora per Djurić infortunato (contrasto con Felici) al 38’ farebbe gol, ma Camara (che gli serve l’assist) è in netto fuorigioco e l’assistente segnala appena la palla entra in rete.

Ripresa con Man per Cancellieri nel Parma. Al 51’ gialloblù pericolosi su un cross da destra solo sfiorato di testa da Sohm (solissimo) che toglie il pallone dalla disponibilità di Camara. Bonny, invece, al 54’ salta quattro avversari in area e col destro conclude sul palo. Subito dopo Nicola mette Gaetano per Viola. E, come col Lecce, passano pochi minuti e arriva il gol: al 57’ Felici serve Augello, cross per Adopo che sfiora e Vogliacco di testa mette nella sua porta per l’autogol dell’1-0. Sull’onda dell’entusiasmo il Cagliari avanza con una discesa di Zortea, tiro respinto (con Felici che chiedeva palla libero a sinistra).

Al 69’ è la volta di Coman, all’esordio in rossoblù e in Serie A: rileva Felici. Il primo pallone toccato è un bel controllo, il secondo è un gol sensazionale: riceve palla a sinistra, si accentra e col destro fulmina Suzuki con una botta potentissima, in delirio i 16.154 della Domus.

Il Parma non si abbatte e cerca di riaprire la partita. Non ci riesce al 75’, con una girata troppo debole di Sohm parata da Caprile, ce la fa al 78’ con un angolo corto e cross da sinistra per il colpo di testa vincente di Leoni a centro area.

Gli ultimi cambi sono Deiola, Marin e Pavoletti per Makoumbou, Adopo e Piccoli (85’), proprio il capitano su cross di Marin in rovesciata manda alto. I cinque minuti di recupero vanno via senza rischi e i rossoblù sono ora a +4. Nell’altra partita, in contemporanea con Cagliari-Parma, facile vittoria della Lazio sul Monza: finisce 5-1.

