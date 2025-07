È Silvio Baldini il nuovo commissario tecnico dell’Italia Under-21. L’allenatore classe ‘58, che un mese fa ha ottenuto la promozione in Serie B col Pescara al termine dei play-off vinti in finale sulla Ternana, sostituisce Carmine Nunziata che aveva guidato gli Azzurrini sino agli Europei di giugno in Slovacchia. Quest’ultimo, che aveva iniziato la sua carriera in panchina in Sardegna con Arzachena e Alghero, torna all’Under-20 dopo due anni.

Baldini avrà come vice Andrea Barzagli. Da settembre l’Italia Under-21 inizierà le qualificazioni all'Europeo di categoria del 2027, che mette in palio anche il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. «L'azzurro rappresenta per me un grande orgoglio», il commento di Baldini. «Sono felice ed emozionato. Ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità e per la fiducia: sono gratificato che si sia incuriosito del mio percorso e abbia pensato a me per questo ruolo. Vestire l'azzurro è un grande orgoglio, proverò a trasmettere ai ragazzi questo forte senso di identità e di appartenenza. Dal punto di vista tecnico, sono convinto che si possa fare molto bene, ma l'unico modo che conosco per ottenere i risultati è il lavoro e per questo non vedo l'ora di iniziare».

«Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under-21 a un ottimo allenatore, una persona di valore e di valori», afferma il presidente della Figc Gabriele Gravina. «Baldini ha qualità umane e conoscenze tecniche per far fare un importante salto di qualità agli Azzurrini. Il nostro obiettivo principale è la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles, per questo ho condiviso con Maurizio Viscidi e Gianluigi Buffon la necessità di affidarci a una guida esperta in grado di costruire un progetto di medio-lungo termine».

A supervisionare l'attività delle giovanili dell'Italia confermato Maurizio Viscidi, che si rapporterà con il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso. Al suo fianco vice coordinatore Daniele Zoratto. Nell'Under-19 confermato Alberto Bollini, poi passa all'Under-18 Massimiliano Favo che lascia l'Under-17 a Daniele Franceschini. La novità è Manuel Pasqual: l’ex difensore guiderà l'Under-16.

