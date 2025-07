C’è ancora da attendere per la riapertura completa di viale Merello a Cagliari, chiusa nella parte alta (tratto da piazza d’Armi alla rotatoria di via Is Maglias) dalle 6.45 alle 13 a partire da lunedì scorso. Con un’ordinanza dirigenziale è stato prorogato il divieto di circolazione, con annesso divieto di sosta su entrambi i lati, per un’altra settimana: da lunedì 21 a sabato 26 luglio.

La proroga, spiega il Comune di Cagliari, «si è resa necessaria per consentire l'ultimazione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza mediante potatura delle alberature. La proroga dei lavori consentirà anche ulteriori interventi, secondo le esigenze e le criticità segnalate dai cittadini durante l'assemblea pubblica di presentazione del progetto di riqualificazione del viale che si è svolta nei giorni scorsi».

La circolazione veicolare nella parte alta di viale Merello sarà consentita ai mezzi dell'impresa esecutrice dei lavori, ai mezzi che devono accedere alle attività commerciali dell'area e ai residenti delle abitazioni nel tratto interessato dai lavori.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata